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ТАСС: в Глухове группа украинских мобилизованных застрелила своего командира

Солдатам ВСУ удалось укрыться у местных жителей, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа мобилизованных украинских солдат в Глухове Сумской области застрелила своего командира роты. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты уроженца Павлограда старшего лейтенанта И. Сычева. Характерно, что солдатам ВСУ удалось укрыться у местных жителей, обыски в домах которых проводит украинская военная служба правопорядка», — сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, однако ВСУ хронически испытывают дефицит личного состава.