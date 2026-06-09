МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа мобилизованных украинских солдат в Глухове Сумской области застрелила своего командира роты. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты уроженца Павлограда старшего лейтенанта И. Сычева. Характерно, что солдатам ВСУ удалось укрыться у местных жителей, обыски в домах которых проводит украинская военная служба правопорядка», — сказал собеседник агентства.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, однако ВСУ хронически испытывают дефицит личного состава.