ТАСС: на Черниговщине тероборону вынуждают освободить дома для мехбригады ВСУ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Солдат бригады территориальной обороны (ТерО) в Черниговской области заставляют освободить дома для размещения там военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.