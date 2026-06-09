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ТАСС: на Черниговщине тероборону вынуждают освободить дома для мехбригады ВСУ

Солдатам территориальной обороны приказали оборудовать блиндажи в лесных массивах, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Солдат бригады территориальной обороны (ТерО) в Черниговской области заставляют освободить дома для размещения там военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области в районе села Мамекино подразделения 114-й отдельной бригады ТерО в приказном порядке оставляют пункты временной дислокации в жилых домах, где планируют разместить украинских националистов из состава 93-й ОМБр ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «солдатам территориальной обороны приказано оборудовать блиндажи в лесных массивах — строительный инвентарь и материалы они активно запрашивают у волонтеров».