МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Солдат бригады территориальной обороны (ТерО) в Черниговской области заставляют освободить дома для размещения там военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области в районе села Мамекино подразделения 114-й отдельной бригады ТерО в приказном порядке оставляют пункты временной дислокации в жилых домах, где планируют разместить украинских националистов из состава 93-й ОМБр ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «солдатам территориальной обороны приказано оборудовать блиндажи в лесных массивах — строительный инвентарь и материалы они активно запрашивают у волонтеров».