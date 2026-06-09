Посол: визит Путина на Филиппины мог бы стать значимым событием

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина на Филиппины по приглашению посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) мог бы стать значимым событием для отношений Манилы и Москвы, заявил РИА Новости посол республики в РФ Игорь Байлен.
Ранее дипломат сообщал РИА Новости, что Филиппины направили приглашение Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.
«(Визит — ред.) мог бы стать действительно большим событием для двусторонних отношений, если бы российский лидер, наконец, посетил Филиппины. Это будет очень значимо для обеих стран», — сказал он.
По его словам, филиппинская сторона пока не получала ответа на приглашение от Кремля.
Посол также отметил, что в этом году отмечается 50-я годовщина установления дипотношений между двумя странами. При этом, как напомнил Байлен, пять последних президентов посещали Россию, и «ни один президент России еще не посещал Филиппины».
«Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить Владимиру Путина приятное пребывание на Филиппинах для участия в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите», — добавил дипломат.
Саммит АСЕАН ожидается в Маниле, столице Филиппин, 10−12 ноября. В эти дни под эгидой АСЕАН пройдет ряд мероприятий, в том числе сессии с отдельными государствами-партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит — общая встреча лидеров государств АСЕАН и их диалоговых партнеров.