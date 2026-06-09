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В ЕП назвали слова премьера Венгрии о закупках российского газа угрозой

Депутат Мюллер счел угрозой ЕС слова Мадьяра о закупках российского газа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер считает заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках российского газа угрозой устойчивости политики Евросоюза.

В июне венгерский премьер признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.

«Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», — говорится в депутатском запросе Мюллера, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

По мнению Мюллера, слова Мадьяра вызывают серьезные вопросы о реальном намерении некоторых государств-членов объединения отказаться от поставок из России.

Депутат призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального энергетического баланса, а также принять меры для обеспечения полного эмбарго на импорт энергоносителей из России в страны ЕС.

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