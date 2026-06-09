Трамп анонсировал соглашение с Ираном в ближайшие две недели

«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — приводит телеканал слова американского лидера.
7 июня Иран осуществил ракетный пуск по территории Израиля. В Тегеране пояснили, что атака стала ответом на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. После этого Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться к переговорам, а израильскую — воздержаться от ответных действий. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по иранским военным объектам.