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Трамп анонсировал соглашение с Ираном в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в течение ближайших двух недель заключат соглашение с Ираном. Как сообщает телеканал CNN, Вашингтон и Тегеран в настоящее время ведут активные переговоры, и иранская сторона, по словам Трампа, демонстрирует готовность к компромиссу.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — приводит телеканал слова американского лидера.

7 июня Иран осуществил ракетный пуск по территории Израиля. В Тегеране пояснили, что атака стала ответом на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. После этого Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться к переговорам, а израильскую — воздержаться от ответных действий. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по иранским военным объектам.

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