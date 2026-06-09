Скворцова: вакцины от глиобластомы появятся в России в 2026 году

Разрешение на применение пептидной и мРНК-вакцин против глиобластомы планируется получить в 2026 году, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Об этом Скворцова рассказала в интервью РИА Новости.
По её словам, сначала будет зарегистрирована пептидная вакцина под названием «Глиопепт», а ближе к концу года — мРНК-препарат «Глиорна».
«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы», — сказала Скворцова.
Ранее глава агентства сообщала, что первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции также получит регистрацию и выйдет на рынок в 2026 году.