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Скворцова: вакцины от глиобластомы появятся в России в 2026 году

Разрешение на применение пептидной и мРНК-вакцин против глиобластомы планируется получить в 2026 году, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Разрешение на применение пептидной и мРНК-вакцин против глиобластомы планируется получить в 2026 году, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Об этом Скворцова рассказала в интервью РИА Новости.

По её словам, сначала будет зарегистрирована пептидная вакцина под названием «Глиопепт», а ближе к концу года — мРНК-препарат «Глиорна».

«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы», — сказала Скворцова.

Ранее глава агентства сообщала, что первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции также получит регистрацию и выйдет на рынок в 2026 году.