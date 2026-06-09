ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на новый Самолёт судного дня

Ранее в США рассказали о причине отказа от «тяжёлой» версии истребителя F-16, который в 1980-х годах участвовал в конкурсе Пентагона на новый ударный самолёт. Речь идёт о проекте F-16XL — глубоко переработанной версии стандартного истребителя, способной нести значительно больше вооружения и топлива.