«Средства массовой информации, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые медиа, которые распространяли ложные утверждения о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Игнорируйте их», — написала Луна на своей официальной странице в соцсети Х*.