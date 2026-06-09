Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что мирные переговоры по украинскому вопросу продолжаются и обещает быть взаимовыгодным для всех вовлеченных сторон.
«Средства массовой информации, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые медиа, которые распространяли ложные утверждения о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Игнорируйте их», — написала Луна на своей официальной странице в соцсети Х*.
По ее словам, переговоры по-прежнему активны и имеют значительный потенциал для достижения положительного результата для всех участников.
Ранее американский аналитик Патрик Хеннингсен указал на то, что Украина превратилась в полностью опустошенную страну и фактически уже является государственным трупом.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.