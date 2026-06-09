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Глава Моспрома рассказал, какое мороженое любят в Китае

Гарбузов: жители Китая считают мороженое, произведенное в Москве, лучшим.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жители Китая любят мороженое, произведенное в Москве, и считают самым вкусным пломбир, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Наши товары действительно популярны за рубежом. Так, например, пищевую промышленность мы активно экспортируем в дружественные страны. Допустим, в Китае производитель нашего мороженого является чуть ли не заслуженным промышленником, потому что китайцы очень любят наше мороженое, произведенное в Москве, считают наш пломбир самым вкусным пломбиром», — рассказал Гарбузов.

По его словам, по итогам первого квартала 2026 года общий товарооборот столицы и Китая увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.