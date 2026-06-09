Глава Моспрома рассказал, какое мороженое любят в Китае

«Наши товары действительно популярны за рубежом. Так, например, пищевую промышленность мы активно экспортируем в дружественные страны. Допустим, в Китае производитель нашего мороженого является чуть ли не заслуженным промышленником, потому что китайцы очень любят наше мороженое, произведенное в Москве, считают наш пломбир самым вкусным пломбиром», — рассказал Гарбузов.