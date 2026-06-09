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«Ведомости»: «Единая Россия» планирует выдвинуть Москалькову на выборы в Госдуму

«Единая Россия» планирует выдвинуть на выборы в Госдуму бывшую уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников. Ранее ожидалось, что госпожа Москалькова вернется в парламент в качестве кандидата от «Справедливой России».

«Единая Россия» планирует выдвинуть на выборы в Госдуму бывшую уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников. Ранее ожидалось, что госпожа Москалькова вернется в парламент в качестве кандидата от «Справедливой России».

По словам собеседников издания, Татьяну Москалькову выдвинут кандидатом на съезде «Единой России» 28 июня. Несмотря на то, что Татьяна Москалькова не участвовала в праймериз, партийный устав позволяет съезду включить ее в списки без предварительного голосования. Ожидается, что она пойдет на выборы по одной из региональных групп или одномандатному округу.

Один источник добавил, что у госпожи Москальковой не самая высокая узнаваемость, но при этом «Единая Россия» в любом случае хотела бы видеть ее в своих рядах. Два собеседника указали, что у нее не самые простые отношения с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Подробнее — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».

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