Военнослужащий ВВО из Хабаровского края спас военную технику от удара дрона

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший прапорщик Александр Сиянов проявил высокий профессионализм, выдержку и самообладание при выполнении задач по техническому обеспечению подразделения. За грамотные действия в критической ситуации он награждён медалями Суворова и «За боевые отличия», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В период нахождения роты в тыловом районе старший техник осуществлял обслуживание, а также ремонт закреплённой техники. Он своевременно выявлял возникающие неисправности, грамотно устранял их, обеспечивая полную техническую готовность машин к выполнению боевых задач.
Во время подготовки колонны к выдвижению в районе расположения техники был обнаружен вражеский fpv-дрон. Несмотря на непосредственную угрозу удара, старший прапорщик Сиянов сохранил самообладание и продолжил выполнение работ. Он оперативно обеспечил запуск двигателя машины и лично скоординировал её срочное перемещение в укрытие за ближайшей лесополосой. После ликвидации угрозы он немедленно провёл повторный осмотр остальных единиц техники, устранил выявленные замечания.
Высокий профессионализм, выдержка и способность грамотно действовать в критической ситуации позволили старшему прапорщику Сиянову обеспечить роте надёжную подвижность, сохранить технику.