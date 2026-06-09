Военнослужащий ВВО из Хабаровского края спас военную технику от удара дрона

Во время подготовки колонны к выдвижению в районе расположения техники был обнаружен вражеский fpv-дрон. Несмотря на непосредственную угрозу удара, старший прапорщик Сиянов сохранил самообладание и продолжил выполнение работ. Он оперативно обеспечил запуск двигателя машины и лично скоординировал её срочное перемещение в укрытие за ближайшей лесополосой. После ликвидации угрозы он немедленно провёл повторный осмотр остальных единиц техники, устранил выявленные замечания.