БЕЛГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 ударных БПЛА ВСУ самолетного типа в Харьковской области с начала июня. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки войск с позывным Карта.
«Подразделениями противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” с начала июня было уничтожено более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области. Операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения засекают цель еще на подлете к государственной границе», — рассказал он.
Карта отметил, что «Север» ликвидирует украинские воздушные цели с помощью FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, комплексов противовоздушной обороны, а также при участии мобильных огневых групп.