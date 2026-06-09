Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилепин: в Добровольческий корпус входят порядка 27 подразделений

Писатель напомнил, что контракты в корпусе полугодовые, и боец по истечению срока может вернуться домой.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший контракт в корпусе.

«Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, [пригласить] — заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая “Пятнашка”, там “Ветераны”, которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира. Это все Добровольческий корпус. Половина бахмутского направления мы держим, на Славянском, Часово-Ярском направлении, ну и так далее. У нас везде стоят наши подразделения. У нас порядка 27 подразделений — “бплашных”, штурмовых, артиллерийских — каких угодно», — сказал Прилепин.

Он напомнил, что контракты в корпусе полугодовые, и боец по истечению срока может вернуться домой. Однако, при заключении контракта с корпусом, отсутствуют такие высокие подъемные деньги, как при заключении контракта с Минобороны.

Сам корпус, отметил Прилепин, был создан в 2023 году. Костяком его стали бывшие бойцы Народной милиции ЛНР и ДНР, которые по тем или иным причинам не могли быть приняты в Минобороны, но были ценными специалистами.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше