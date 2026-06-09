Прилепин: в Добровольческий корпус входят порядка 27 подразделений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший контракт в корпусе.
«Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, [пригласить] — заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая “Пятнашка”, там “Ветераны”, которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира. Это все Добровольческий корпус. Половина бахмутского направления мы держим, на Славянском, Часово-Ярском направлении, ну и так далее. У нас везде стоят наши подразделения. У нас порядка 27 подразделений — “бплашных”, штурмовых, артиллерийских — каких угодно», — сказал Прилепин.
Он напомнил, что контракты в корпусе полугодовые, и боец по истечению срока может вернуться домой. Однако, при заключении контракта с корпусом, отсутствуют такие высокие подъемные деньги, как при заключении контракта с Минобороны.
Сам корпус, отметил Прилепин, был создан в 2023 году. Костяком его стали бывшие бойцы Народной милиции ЛНР и ДНР, которые по тем или иным причинам не могли быть приняты в Минобороны, но были ценными специалистами.