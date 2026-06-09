Прилепин: в Добровольческий корпус входят порядка 27 подразделений

«Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, [пригласить] — заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая “Пятнашка”, там “Ветераны”, которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира. Это все Добровольческий корпус. Половина бахмутского направления мы держим, на Славянском, Часово-Ярском направлении, ну и так далее. У нас везде стоят наши подразделения. У нас порядка 27 подразделений — “бплашных”, штурмовых, артиллерийских — каких угодно», — сказал Прилепин.