Мирошник: Киев на неделе ежедневно выпускал по Белгородской области до 200 БПЛА

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на прошедшей неделе ежедневно выпускали по Белгородской области до 200 БПЛА, за неделю в регионе пострадали более 50 мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали до 200 дронов. Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах», — сказал он.
Мирошник уточнил, что за неделю в Белгородской области пострадали 38 мирных жителей, 6 погибли. Среди пострадавших — трое детей.
Собеседник агентства добавил, что на неделе массированным атакам вражеских БПЛА также подвергался Крым. «В результате ударов по объектам городской инфраструктуры Симферополя погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения. Параллельно атаке подвергся гражданский железнодорожный транспорт. На перегоне по маршруту Азовское — Керчь украинский дрон атаковал пригородный электропоезд. В результате детонации боеприпаса один мирный житель погиб на месте, три пассажира получили осколочные ранения», — напомнил он.
Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что свыше 40 жителей РФ погибли от ударов со стороны ВСУ за неделю, более 230 человек, включая 18 детей, получили ранения.