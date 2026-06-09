КНДР и Китай договорились укреплять отношения между странами

Ким Чен Ын заявил, что на состоявшихся накануне переговорах «еще раз подтверждена воля общими усилиями построить прекрасное будущее народов двух стран на едином пути борьбы за социализм». В ответ Си Цзиньпин выразил благодарность Пхеньяну за теплый прием делегации и сообщил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.
Как уточняет ЦТАК, Китай и Северная Корея договорились о запуске «новой фазы развития корейско-китайских отношений». Стороны приняли решение организовать торжественные мероприятия в обеих странах в честь 65-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и КНР. Кроме того, было решено активизировать контакты на высшем уровне между двумя партиями, а также расширить обмены и взаимодействие во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную.
Также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, а также по способам защиты суверенитета, безопасности и интересов развития обоих государств. Обсуждались вопросы поддержания мира и развития в регионе и в мире в условиях сложной международной политической обстановки.