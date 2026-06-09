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КНДР и Китай договорились укреплять отношения между странами

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел прием в честь председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося в стране с визитом. В своей речи он подтвердил намерение Пхеньяна вывести двусторонние отношения на новый уровень и продолжать укреплять «стратегические образцовые отношения между социалистическими государствами», передает ЦТАК.

Источник: Reuters

Ким Чен Ын заявил, что на состоявшихся накануне переговорах «еще раз подтверждена воля общими усилиями построить прекрасное будущее народов двух стран на едином пути борьбы за социализм». В ответ Си Цзиньпин выразил благодарность Пхеньяну за теплый прием делегации и сообщил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.

Как уточняет ЦТАК, Китай и Северная Корея договорились о запуске «новой фазы развития корейско-китайских отношений». Стороны приняли решение организовать торжественные мероприятия в обеих странах в честь 65-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и КНР. Кроме того, было решено активизировать контакты на высшем уровне между двумя партиями, а также расширить обмены и взаимодействие во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную.

Также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, а также по способам защиты суверенитета, безопасности и интересов развития обоих государств. Обсуждались вопросы поддержания мира и развития в регионе и в мире в условиях сложной международной политической обстановки.

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