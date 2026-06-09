КНДР и Китай договорились укреплять отношения между странами

Как уточняет ЦТАК, Китай и Северная Корея договорились о запуске «новой фазы развития корейско-китайских отношений». Стороны приняли решение организовать торжественные мероприятия в обеих странах в честь 65-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и КНР. Кроме того, было решено активизировать контакты на высшем уровне между двумя партиями, а также расширить обмены и взаимодействие во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную.