Мирошник назвал удары ВСУ по ЗАЭС прямым вызовом международной безопасности

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Удары ВСУ по территории Запорожской АЭС на прошедшей неделе являются прямым вызовом международной безопасности. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Удар был нанесен в районе ЛЭП “Днепровская” в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Данный акт агрессии стал вопиющим примером ядерного терроризма и прямым вызовом международной безопасности. В результате удара тяжелые ранения получили три гражданских специалиста, ликвидировавших последствия прошлых обстрелов. Атака во время ремонта критически важной линии энергоснабжения, обеспечивающей внешнее питание атомной станции, наглядно демонстрирует полное пренебрежение со стороны киевского режима базовыми принципами ядерной безопасности», — сказал он ТАСС.
Удары по ЗАЭС.
5 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Росатома Алексей Лихачев заявили о начале действия режима тишины вокруг ЗАЭС для ремонта одной из двух ЛЭП «Днепровская», которая была повреждена в результате боевых действий и не работает с 24 марта. В тот же день на ЗАЭС сообщили о начале работ по восстановлению «Днепровской».
Через несколько часов после начала действия режима прекращения огня украинские войска нарушили его и нанесли удар по территории станции. В районе опоры ремонтируемой линии с БПЛА был сброшен боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны РФ. Пострадали пять военнослужащих и три инженера. ЗАЭС полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», задействованы резервные дизель-генераторы.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, комментируя ситуацию на ЗАЭС, заявил, что удары ВСУ по станции опасны для самой Европы, спонсирующей киевский режим.