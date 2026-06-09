Российские военные разработали компактный аналог «Бабы-яги»

Как рассказал военнослужащий, новая машина уже прошла испытания в боевых условиях. По его словам, беспилотник использовался для минирования и нанесения ударов по запасам продовольствия противника. Также с его помощью нарушались маршруты снабжения за счет сброса мин-ловушек.