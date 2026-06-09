Небензя сообщил об ударах ВС РФ по десяти оборонным предприятиям на Украине

«В ответ на террористическую атаку на Старобельск, а также ряд других ударов ВСУ по мирному населению и гражданским объектам, ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины», — указал Небензя.
По данным дипломата, под удары попали АО «Завод Маяк», объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ “Спектр” и государственную компанию “УкрСпецэкспорт”.
Дипломат отметил, что удары ВС РФ нацелены на военные объекты, которые используют в интересах ВСУ, тогда как киевские власти обстреливают мирных жителей.
Ранее российская разведка обнаружила позицию бронетехники ВСУ в районе села Петровка Харьковской области. Расчёты FPV‑дронов оперативно отработали цель и подбили шведский танк Strv 103. Это был второй за всё время СВО уничтоженный танк Strv 103.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.