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Небензя сообщил об ударах ВС РФ по десяти оборонным предприятиям на Украине

Российские войска поразили на Украине десять предприятий, выпускающих военную продукцию, включая объекты, связанные с ударными БПЛА. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Эти удары были часть ответных действий России на террористические атаки ВСУ.

Источник: Life.ru

«В ответ на террористическую атаку на Старобельск, а также ряд других ударов ВСУ по мирному населению и гражданским объектам, ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины», — указал Небензя.

По данным дипломата, под удары попали АО «Завод Маяк», объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ “Спектр” и государственную компанию “УкрСпецэкспорт”.

Дипломат отметил, что удары ВС РФ нацелены на военные объекты, которые используют в интересах ВСУ, тогда как киевские власти обстреливают мирных жителей.

Ранее российская разведка обнаружила позицию бронетехники ВСУ в районе села Петровка Харьковской области. Расчёты FPV‑дронов оперативно отработали цель и подбили шведский танк Strv 103. Это был второй за всё время СВО уничтоженный танк Strv 103.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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