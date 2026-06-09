«Единая Россия» отправляет 144-ый рейс гуманитарной помощи в зону СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партийный волонтерский центр «Единой России» в Красноярском крае и добровольческое движение «Zащитникам Красноярск» отправляет из Красноярска очередную 144-ую фуру на СВО.
Партийцы и волонтерские организации Красноярского края собрали для бойцов СВО строительные материалы и инструменты, приборы энергообеспечения, средства гигиены, медикаменты, маскировочные изделия.
Руководитель краевого партийного гуманитарного центра «Единой России» Инна Рычкова рассказала, что груз едет в ЛНР: «У нас уже отправляется 144-ый рейс. Эта фура едет в Луганскую Народную Республику на склад, затем посылки разъедутся по местам, где служат наши земляки. Мы еще не закончили погрузку, но я точно скажу, что фура будет вся заполнена. Думаю, что даже не хватит места, чтобы перевезти все, и мы будем готовить следующий рейс. Что актуально на передовой? Всегда — инструменты и материалы для строительства и маскировки, ремонта техники, зарядные устройства для оборудования, приборы обогрева, средства гигиены. Отправляем нашим бойцам и автомототехнику. Мои коллеги — волонтеры, которые живут во всех городах и районах края невероятные молодцы, их работа и забота о бойцах без выходных. Всем им самая сердечная благодарность от наших защитников!».
Отметим, партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.
Поддержка участников СВО — важное направление народной программы партии «Единая Россия».