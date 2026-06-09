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МЧС: в Новгородской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Новгородской области объявлена опасность атаки БПЛА.

В Новгородской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Информация появилась в приложении МЧС.

Граждан предупредили о потенциальной угрозе и временных ограничениях работы сетей связи.

«Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные в Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ.

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