МЧС: в Новгородской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Новгородской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Информация появилась в приложении МЧС.
Граждан предупредили о потенциальной угрозе и временных ограничениях работы сетей связи.
«Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные в Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ.
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