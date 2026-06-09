Авиакомпании США удвоили расходы на топливо и ждут падения прибыли

По прогнозам, средняя цена на авиационное топливо в 2026 году составит $152 за баррель, что почти на 70% выше, чем в 2025 году. Из-за этого глобальные расходы авиакомпаний на топливо могут достигнуть примерно $350 млрд по сравнению с $252 млрд годом ранее. На топливо будет приходиться более 31% операционных расходов авиакомпаний в 2026 году по сравнению с примерно 25% в прошлом году. В США в апреле стоимость галлона авиационного топлива составила $4,11. В апреле прошлого года она составляла $2,31.