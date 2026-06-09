В РФ назвал одно из условий для возможного диалога Зеленского с Путиным

В 2022 году Зеленский ввел запрет на ведение переговоров с российской стороной. Ключевым пунктом документа стала констатация «невозможности ведения переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным. Летом 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность прямого диалога между Владимиром Путиным и Зеленским заявил, что запрет Украины на переговоры с Россией все еще действует. Он назвал это «очевидным фактом».