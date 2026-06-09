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140 украинских БПЛА сбито за ночь над девятью регионами и Крымом

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Министерство обороны России.

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Министерство обороны России.

Боевая работа велась над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Также дроны сбивали над Московским регионом и Крымом. Кроме того, воздушные цели уничтожались над акваториями Азовского и Чёрного морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что военные в Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ.

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