140 украинских БПЛА сбито за ночь над девятью регионами и Крымом

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Министерство обороны России.
Боевая работа велась над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Также дроны сбивали над Московским регионом и Крымом. Кроме того, воздушные цели уничтожались над акваториями Азовского и Чёрного морей.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось, что военные в Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ.