Японские партии поддержали изменение закона об императорской семье

Два основных предлагаемых изменения позволят женщинам сохранять императорский статус после вступления в брак, а также разрешат императорской семье усыновлять мужчин из 11 бывших семейных ветвей. Проект также подразумевает, что пожелания женщин, сохранять статус после вступления в брак или отказаться от него, будут учитываться. При этом неизвестно, получат ли их мужья и дети статус членов императорской семьи.