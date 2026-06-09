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Ким Чен Ын заявил о намерении вывести отношения с Китаем на новый уровень

Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о расширении двустороннего сотрудничества по итогам переговоров в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия и укрепления политических и экономических связей. Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран требуют выхода на качественно новый уровень развития.

Он отметил, что КНДР и Китай объединяют не только географическая близость, но и длительная история сотрудничества, а также общая идеология.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения Пекина и Пхеньяна вступили в новый этап развития. Его слова приводит агентство «Синьхуа».

Китайский лидер сообщил о планах расширять взаимодействие в сферах торговли, науки, технологий и сельского хозяйства. Отдельно он напомнил, что в этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между странами.

Визит Си Цзиньпина в КНДР проходит 8−9 июня и стал первой поездкой китайского лидера в Пхеньян с 2019 года. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжать развитие двусторонних отношений.

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