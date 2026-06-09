Ким Чен Ын заявил о намерении вывести отношения с Китаем на новый уровень

Китайский лидер сообщил о планах расширять взаимодействие в сферах торговли, науки, технологий и сельского хозяйства. Отдельно он напомнил, что в этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между странами.