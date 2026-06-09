Вэнс: США добьются сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля

«Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравиться или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.