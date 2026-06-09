Вэнс: США добьются сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит добиваться сделки с Тегераном вне зависимости от израильской позиции по этому вопросу.
7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля в ответ на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Тогда президент США Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую — временно отказаться от ответной атаки. Позже Армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам.
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