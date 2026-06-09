Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах увеличилось до 37

Землетрясение произошло 8 июня в 7:38 по местному времени (2:38 мск). На Филиппинах объявляли угрозу цунами с высотой волн более одного метра. Жителей прибрежных районов эвакуировали на возвышенности. Президент страны Фердинанд Маркос-младший распорядился приостановить учебные занятия в пострадавших районах. В Японии также провели эвакуацию более 180 тыс. жителей прибрежных районов.