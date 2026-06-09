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Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах увеличилось до 37

Из-за землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах погибли 37 человек, еще 456 пострадали, передает GMA News. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Ранее было известно о 32 погибших и 146 пострадавших.

Из-за землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах погибли 37 человек, еще 456 пострадали, передает GMA News. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Ранее было известно о 32 погибших и 146 пострадавших.

Сильнее всего от землетрясения пострадал город Генерал-Сантос с населением около 700 тыс. человек. По предварительной информации, повреждены или разрушены 1,8 тыс. зданий, девять мостов и 19 участков дорог.

Землетрясение произошло 8 июня в 7:38 по местному времени (2:38 мск). На Филиппинах объявляли угрозу цунами с высотой волн более одного метра. Жителей прибрежных районов эвакуировали на возвышенности. Президент страны Фердинанд Маркос-младший распорядился приостановить учебные занятия в пострадавших районах. В Японии также провели эвакуацию более 180 тыс. жителей прибрежных районов.