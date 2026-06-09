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Полянский заявил об изменении подхода Венгрии к работе в ОБСЕ

После прошедших в Венгрии выборов страна меняет подход к работе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, сейчас венгерские власти чаще поддерживают позицию Евросоюза.

После прошедших в Венгрии выборов страна меняет подход к работе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, сейчас венгерские власти чаще поддерживают позицию Евросоюза.

«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», — пояснил господин Полянский.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых большинство получила партия «Тиса». Ее лидер Петер Мадьяр стал новым премьер-министром страны. Он выступил за прагматичные отношения с Россией и заявил, что при необходимости готов вести переговоры с Владимиром Путиным, но «друзьями мы не станем». Господин Мадьяр убежден, что Россия представляет «угрозу для безопасности Европы и Венгрии».

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия поправила иностранные дела».

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