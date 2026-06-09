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На Кипре раскритиковали результаты переговоров Зеленского в Лондоне

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике результаты переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике результаты переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

По словам Христофору, главным итогом встречи стала совместная фотография участников переговоров на Даунинг-стрит. Журналист заявил, что обсуждения фактически свелись к идеям прекращения огня, заморозки конфликта и сохранения блокировки российских активов.

Он также выразил мнение, что подобные условия урегулирования не могут быть приемлемыми для России. Христофору назвал результаты встречи нелепыми и раскритиковал затраты времени и ресурсов на проведение подобных переговоров.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский провели переговоры в Лондоне.

По итогам встречи стороны опубликовали совместное заявление. В документе говорится о планах по совместному производству для Украины дальнобойных вооружений и систем противовоздушной обороны. Кроме того, участники переговоров обсудили расширение промышленного сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Лидеры также поддержали идею прямого диалога между Украиной и Россией при участии США и европейских стран. В заявлении отдельно упоминается возможность остановки конфликта по линии фронта как отправной точки для переговорного процесса.

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