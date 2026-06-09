Власти Великобритании пытаются объяснить внутренние проблемы страны действиями других государств, поскольку не готовы признать собственные ошибки. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
По словам политика, британское руководство не желает брать на себя ответственность за последствия многолетней экономической и внешней политики. Он заявил, что в качестве виновников различных проблем власти поочередно называют Россию и Китай.
Гэллоуэй считает, что Великобритания сталкивается с трудностями сразу в нескольких сферах, включая экономику, социальную политику, культуру и государственное управление. Кроме того, он предположил, что премьер-министр страны Кир Стармер в будущем может покинуть свой пост.
Политик также заявил, что негативное отношение части британского истеблишмента к России имеет давнюю историю. По его словам, подобные настроения существовали задолго до современных политических событий и уходят корнями в прошлые столетия.
Гэллоуэй отметил, что привычка объяснять собственные неудачи действиями России давно стала характерной чертой британских политических элит.
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