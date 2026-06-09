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Британский политик объяснил причины антироссийской риторики в Великобритании

Власти Великобритании пытаются объяснить внутренние проблемы страны действиями других государств, поскольку не готовы признать собственные ошибки.

Власти Великобритании пытаются объяснить внутренние проблемы страны действиями других государств, поскольку не готовы признать собственные ошибки. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

По словам политика, британское руководство не желает брать на себя ответственность за последствия многолетней экономической и внешней политики. Он заявил, что в качестве виновников различных проблем власти поочередно называют Россию и Китай.

Гэллоуэй считает, что Великобритания сталкивается с трудностями сразу в нескольких сферах, включая экономику, социальную политику, культуру и государственное управление. Кроме того, он предположил, что премьер-министр страны Кир Стармер в будущем может покинуть свой пост.

Политик также заявил, что негативное отношение части британского истеблишмента к России имеет давнюю историю. По его словам, подобные настроения существовали задолго до современных политических событий и уходят корнями в прошлые столетия.

Гэллоуэй отметил, что привычка объяснять собственные неудачи действиями России давно стала характерной чертой британских политических элит.

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