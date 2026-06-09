Талибан запретил афганским чиновникам использовать смартфоны

Из текста документа следует, что нарушители запрета предстанут перед военным судом. Какое именно наказание им грозит, неизвестно. Сотрудникам военных судов также поручено установить контроль за исполнением запрета на смартфоны среди госслужащих. Для этого сформирован список с именами, должностями, местами службы, а также данными об операторах связи и номерами телефонов всех лиц, подлежащих надзору.