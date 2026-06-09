NYT: вертолет США потерпел крушение близ Ормузского пролива

Американские военные активно задействуют вертолеты Apache, истребители F/A-18 и F-35, а также дроны MQ-9 Reaper, чтобы противостоять блокаде Ормузского пролива. Для этого вертолеты, вооруженные ракетами Hellfire, начали подлетать ближе к иранской территории и подконтрольным Ирану островам.