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В Красноярске накануне Дня памяти и скорби пройдет международная акция «Огненные картины войны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня памяти и скорби Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с КГАУ «Дом офицеров» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» проведут международную акцию «Огненные картины войны».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня памяти и скорби Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с КГАУ «Дом офицеров» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» проведут международную акцию «Огненные картины войны».

В этом году памятное мероприятие состоится на площади музея «Мемориал Победы» в 22.00.

Акция проводится в городах-героях, городах воинской славы, городах трудовой доблести. Почетное звание РФ «Город трудовой доблести» Красноярску присвоено 20 мая 2021 года. С ее помощью организаторы хотят еще раз напомнить о вкладе, который внесли жители Красноярска и Красноярского края в достижение Великой Победы.

Отметим, сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».

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