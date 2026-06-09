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В Армении потребуют пересчитать голоса на ряде избирательных участков

Партия «Процветающая Армения» намерена добиваться пересчета голосов после парламентских выборов.

Партия «Процветающая Армения» намерена добиваться пересчета голосов после парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь политического движения Ивета Тоноян.

По ее словам, представители партии обратили внимание на изменения в данных о результатах голосования, которые публиковались на сайте Центральной избирательной комиссии. Тоноян заявила, что при обновлении информации количество голосов, отданных за партию, менялось в сторону уменьшения.

Она сообщила, что предвыборный штаб «Процветающей Армении» обратится с требованием о пересчете голосов и намерен использовать предусмотренные законом механизмы для проверки возможных нарушений. В настоящее время, по ее словам, определяется перечень избирательных участков, результаты на которых будут оспариваться.

Кроме того, партия рассматривает возможность обжалования отдельных решений и действий, связанных с проведением выборов. Тоноян также заявила, что не исключается дальнейшее оспаривание итогов голосования с учетом нарушений, о которых ранее сообщали участники избирательного процесса.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Армении после обработки результатов со всех 2 005 участков, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,825% голосов. Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набрал 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получила 3,996% голосов и, по предварительным данным, не проходит в парламент. Явка составила 58,97%.

Ранее местные наблюдатели и представители оппозиции заявляли о нарушениях в ходе голосования, включая так называемые избирательные карусели, вынос бюллетеней и случаи открытого голосования. Также сообщалось о задержаниях представителей оппозиционных сил во время избирательной кампании, в день тишины и непосредственно в день выборов.

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