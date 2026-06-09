В Армении потребуют пересчитать голоса на ряде избирательных участков

Партия «Процветающая Армения» намерена добиваться пересчета голосов после парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь политического движения Ивета Тоноян.
По ее словам, представители партии обратили внимание на изменения в данных о результатах голосования, которые публиковались на сайте Центральной избирательной комиссии. Тоноян заявила, что при обновлении информации количество голосов, отданных за партию, менялось в сторону уменьшения.
Она сообщила, что предвыборный штаб «Процветающей Армении» обратится с требованием о пересчете голосов и намерен использовать предусмотренные законом механизмы для проверки возможных нарушений. В настоящее время, по ее словам, определяется перечень избирательных участков, результаты на которых будут оспариваться.
Кроме того, партия рассматривает возможность обжалования отдельных решений и действий, связанных с проведением выборов. Тоноян также заявила, что не исключается дальнейшее оспаривание итогов голосования с учетом нарушений, о которых ранее сообщали участники избирательного процесса.
Согласно предварительным данным Центризбиркома Армении после обработки результатов со всех 2 005 участков, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,825% голосов. Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набрал 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получила 3,996% голосов и, по предварительным данным, не проходит в парламент. Явка составила 58,97%.
Ранее местные наблюдатели и представители оппозиции заявляли о нарушениях в ходе голосования, включая так называемые избирательные карусели, вынос бюллетеней и случаи открытого голосования. Также сообщалось о задержаниях представителей оппозиционных сил во время избирательной кампании, в день тишины и непосредственно в день выборов.
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