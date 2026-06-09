Российские силовики сообщили об убийстве командира роты в Сумской области

Группа мобилизованных военнослужащих ВСУ в городе Глухов Сумской области застрелила своего командира роты. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, погибшим оказался старший лейтенант И. Сычев, уроженец Павлограда. Как утверждается, после произошедшего военнослужащие скрылись.
Источник сообщил, что подозреваемым удалось найти укрытие у местных жителей. В связи с этим украинская военная служба правопорядка проводит обыски в жилых домах в поисках причастных к убийству командира.
Иных подробностей обстоятельств произошедшего не приводится.
На фоне продолжающегося конфликта на Украине действует всеобщая мобилизация, введенная в феврале 2022 года и впоследствии неоднократно продлевавшаяся. Как отмечается в материале, украинские власти принимают меры для пополнения личного состава вооруженных сил.
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