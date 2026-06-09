Постпред России в Вене раскритиковал МАГАТЭ после инцидента на Запорожской АЭС

Дипломат отметил, что МАГАТЭ не дало, по его оценке, четкой реакции на случившееся. Он напомнил, что агентство выступало посредником при согласовании режима прекращения огня на время ремонтных работ и, как считает российская сторона, должно было дать более определенную оценку произошедшему.