Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ МАГАТЭ указывать виновных в атаках на Запорожскую АЭС способствует повторению подобных инцидентов.
По словам дипломата, нежелание агентства прямо называть ответственную сторону фактически создает условия для новых атак. Такое мнение он высказал, комментируя инцидент, произошедший на территории станции.
Как сообщалось ранее, в пятницу был нарушен режим тишины, согласованный для проведения работ по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения ЗАЭС. По данным российской стороны, беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России. В результате ранения получили пять саперов.
Ульянов также заявил, что украинская сторона возложила ответственность за произошедшее на Россию. По его мнению, подобная версия не соответствует обстоятельствам инцидента.
Дипломат отметил, что МАГАТЭ не дало, по его оценке, четкой реакции на случившееся. Он напомнил, что агентство выступало посредником при согласовании режима прекращения огня на время ремонтных работ и, как считает российская сторона, должно было дать более определенную оценку произошедшему.
В Москве неоднократно заявляли, что угрозу для Запорожской АЭС и Энергодара представляют атаки со стороны ВСУ. Украинская сторона ранее выдвигала собственные оценки происходящего вокруг станции.
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