Постпред России заявил об изменениях работы Венгрии в ОБСЕ после выборов

«Они [венгры] могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», — приводит его слова ТАСС.