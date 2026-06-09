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Постпред России заявил об изменениях работы Венгрии в ОБСЕ после выборов

После прошедших в Венгрии парламентских выборов страна начала менять подход к работе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

Источник: РБК

После прошедших в Венгрии парламентских выборов страна начала менять подход к работе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, венгерские представители стали чаще поддерживать общеевропейскую позицию.

«Они [венгры] могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», — приводит его слова ТАСС.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — это межгосударственное региональное объединение. Оно занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе и Россия.

По результатам парламентских выборов в Венгрии, состоявшихся в апреле, партия «Тиса» завоевала конституционное большинство. Ее лидер Петер Мадьяр возглавил страну 9 мая.

Как писало Politico, Мадьяр является «головоломкой для ЕС», поскольку он дает весьма смутные внешнеполитические обещания.

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