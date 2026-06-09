Постпред России заявил об изменениях работы Венгрии в ОБСЕ после выборов

По его словам, венгерские представители стали чаще поддерживать общеевропейскую позицию.
«Они [венгры] могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», — приводит его слова ТАСС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — это межгосударственное региональное объединение. Оно занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе и Россия.
По результатам парламентских выборов в Венгрии, состоявшихся в апреле, партия «Тиса» завоевала конституционное большинство. Ее лидер Петер Мадьяр возглавил страну 9 мая.
Как писало Politico, Мадьяр является «головоломкой для ЕС», поскольку он дает весьма смутные внешнеполитические обещания.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».