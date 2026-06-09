«Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих украинской территориальной обороны потребовали от командования вывести их близких из Бачевска в Сумской области. Населённый пункт оказался практически отрезан от основных путей снабжения, а находящиеся там подразделения испытывают серьёзные трудности с обеспечением.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.