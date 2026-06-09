Под Храповщиной пропали без вести десятки военных ВСУ

Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих украинской территориальной обороны потребовали от командования вывести их близких из Бачевска в Сумской области. Населённый пункт оказался практически отрезан от основных путей снабжения, а находящиеся там подразделения испытывают серьёзные трудности с обеспечением.