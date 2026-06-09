В Белгородской области при ударе БПЛА по машине пострадал мужчина

В Шебекинском округе Белгородской области мужчина пострадал при ударе беспилотника по автомобилю, сообщил региональный оперштаб.
Инцидент произошел в районе села Доброе.
«Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.
В результате взрыва автомобиль получил повреждения.
Жители Белгородской области регулярно получают травмы при ударах беспилотников.
Ранее, 8 июня, оперштаб сообщил о 12 жителях, пострадавших в результате беспилотных атак.
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