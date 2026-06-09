ЦИК Армении рассказал, как может поступить оппозиция 19 июня

Оппозиционные партии в Армении 19 июня могут оспорить итоги выборов в конституционном суде страны, сказал руководитель армянского центризбиркома Ваагн Овакимян.
Итоги выборов, которые будут считаться избирательной комиссией окончательными, будут подведены 19 июня, заявил Овакимян. Затем политические силы могут попытаться оспорить результаты через суд, решением которого будут предопределены дальнейшие процессы.
Отказ оппозиции от мандатов, если партии примут соответствующее решение, не помешает формированию парламента, сказал Овакимян.
Утром 8 июня ЦИК Армении заявлял, что после подсчета 100 процентов бюллетеней у «Гражданского договора» 49,81 процента голосов, у «Сильной Армении» 23,29 процента, у альянса «Армения» 9,94 процента.
Когда было обработано лишь 10 бюллетеней и, по предварительным данным, количество голосов премьер-министра превышало 50 процентов, Пашинян объявил, что его партии удалось победить. Оппоненты политика обвинили его в попытке давления.
Читайте материал «Центризбирком Армении сказал, когда будут подведены окончательные итоги выборов».
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