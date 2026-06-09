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В Армении оппозиция сможет оспорить итоги выборов 19 июня

Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян заявил, что политические силы, не согласные с результатами парламентских выборов, прошедших 7 июня, смогут оспорить их в Конституционном суде 19 июня. Соответствующее заявление он сделал в интервью общественному телевидению республики.

Источник: РИА "Новости"

«Девятнадцатого июня — это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда», — отметил Овакимян.

Глава ЦИК напомнил, что, согласно избирательному законодательству, окончательные итоги голосования будут подведены через неделю после выборов — 14 июня. До этого срока комиссия проведет пересчет и уточнение голосов, а также рассмотрение поступивших жалоб. Овакимян добавил, что созыв нового парламента состоится вне зависимости от того, примут ли оппозиционные депутаты свои мандаты.

Выборы в законодательный орган Армении состоялись 7 июня, депутаты избирались сроком на пять лет. В ходе кампании оппозиция неоднократно обвиняла действующее руководство страны в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за вступление Армении в Евросоюз, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако, как уточняется, она получит нужное количество мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.

Помимо этой партии, в парламент проходят две оппозиционные силы: блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна (23,28% голосов) и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,93%).

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