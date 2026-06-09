Глава Белого дома Дональд Трамп стремится навязывать свою волю, однако в отношении Ирана он систематически превышает допустимые рамки. Об этом пишет издание The New York Times.
По информации газеты, на протяжении всей своей политической деятельности Трамп привык действовать с позиции силы и тотального контроля, но на Ближнем Востоке он столкнулся с затяжным кризисом, который постоянно мешает воплощению этих планов в жизнь.
«Трамп развязал конфликт по собственной инициативе, переоценив возможности американских вооруженных сил и недооценив иранский потенциал. Возник порочный круг, из которого президент сейчас не способен найти выход», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента Аарон Дэвид Миллер.
Кроме того, как отметил экс-офицер армии США и военный аналитик, Вашингтон доказал, что располагает сильнейшей армией в мире, однако и эта военная мощь имеет свои пределы. Он также выразил обеспокоенность тем, что нынешняя американская администрация неверно оценила возможности Ирана.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.