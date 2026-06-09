В США заявили, что Трамп перешел все возможные границы

Кроме того, как отметил экс-офицер армии США и военный аналитик, Вашингтон доказал, что располагает сильнейшей армией в мире, однако и эта военная мощь имеет свои пределы. Он также выразил обеспокоенность тем, что нынешняя американская администрация неверно оценила возможности Ирана.