Лавров пошутил о «пропаганде» перед встречей с кандидатом на пост генсека ООН

Заняв место за столом переговоров напротив российского министра, Мишель Бачелет отложила папку с документами и передала собеседнику синий буклет. При этом она пояснила, что специально принесла издание на русском языке.
«Пропаганда!» — в шутку отреагировал Лавров.
Его реплика вызвала улыбки у участников встречи и разрядила обстановку перед началом беседы. После короткого обмена репликами стороны приступили к запланированным переговорам.
Мишель Бачелет является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН. В 2026 году она была официально выдвинута в качестве кандидата, и её имя фигурирует в числе основных претендентов на эту должность. Бачелет, экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека, принимает участие в публичных слушаниях, где представляет свою программу реформ для организации. Она выступает за модернизацию и повышение эффективности ООН, а также за усиление прозрачности и подотчётности её структур.
Ранее в ходе очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил о недопустимости любых атак на атомные электростанции независимо от их расположения. Он подчеркнул, что удары по подобным объектам создают серьёзную угрозу ядерной и общей безопасности, а также могут привести к непредсказуемым последствиям.
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