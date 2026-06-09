Лавров пошутил о «пропаганде» перед встречей с кандидатом на пост генсека ООН

Мишель Бачелет является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН. В 2026 году она была официально выдвинута в качестве кандидата, и её имя фигурирует в числе основных претендентов на эту должность. Бачелет, экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека, принимает участие в публичных слушаниях, где представляет свою программу реформ для организации. Она выступает за модернизацию и повышение эффективности ООН, а также за усиление прозрачности и подотчётности её структур.