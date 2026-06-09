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Краснов прибыл с рабочим визитом в Беларусь

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов прибыл в Минск с рабочим визитом по приглашению белорусского коллеги Андрея Шведа, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Источник: Sputnik.by

Программа визита у Краснова предусматривает обширный комплекс мероприятий, которые направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества между высшими судебными инстанциями Беларуси и России в рамках Союзного государства.

«Ключевым событием станут двусторонние переговоры Председателей Верховных Судов, по итогам которых ожидается подписание документа, направленного на развитие обмена опытом и обеспечение единства подходов, в том числе при реализации общих задач», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Краснов во время своего визита встретится с высшим руководством республики. Главная темой названа роль судебной власти в укреплении законности и защите прав граждан на пространстве Союзного государства.

Особое место в программе отведено экспертной дискуссии. Запланирован круглый стол, участие в нем примут судьи и представителей научного сообщества по вопросам использования научных технологий в рамках уголовного судопроизводства.

Также председатель Верховного суда РФ почтит память павших в годы Великой Отечественной войны.

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