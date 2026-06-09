Politico узнало о планах Макрона позвать Китай на онлайн-встречу G7

Представитель Еврокомиссии заявил, что попытки Франции наладить отношения с Китаем — «хорошая инициатива», но реализуется «в неправильном формате». «G7 воспринимается отнюдь не как нейтральная сторона. Китай был бы рад, если бы “Большая семерка” смягчила свою риторику, но не за счет признания того, что [перепроизводство] — это проблема», — сказал он.