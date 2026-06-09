Politico узнало о планах Макрона позвать Китай на онлайн-встречу G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позвать Китай на онлайн-встречу «Большой семерки» ради решения проблем глобального торгового дисбаланса, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники среди чиновников.
По данным двух из четырех источников, телефонный разговор состоится в четверг перед саммитом лидеров G7, который пройдет на следующей неделе.
Politico отмечает, что Франция, несмотря на все более конфронтационную позицию «группы», заняла более примирительную позицию в отношениях с Пекином. В Париже считают, что перепроизводство в Китае, недостаточные инвестиции в ЕС и чрезмерное потребление США способствовали созданию торгового дисбаланса.
«Большая семерка» (G7) — это неформальное объединение крупнейших развитых стран, которое ежегодно проводит встречи для обсуждения экономических, финансовых и политических вопросов.
В состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В заседаниях также регулярно участвуют представители Европейского союза.
В материале указывается, что на встрече министров финансов стран G7 в прошлом месяце представитель Франции Ролан Лекюр заявил, что Париж хочет отказаться от «тыканья пальцем» и взаимодействовать со всеми партнерами, включая Китай.
«Глобальные дисбалансы неустойчивы. Они растут, они носят устойчивый характер. Они должны прекратиться», — заявил Лекюр.
Агентство отмечает, что Макрон уже давно стремится наладить контакты с председателем КНР Си Цзиньпином и ради этого неоднократно приезжал в Китай. Кроме того, французские дипломаты на протяжении нескольких месяцев работали над тем, чтобы добиться присутствия Пекина на предстоящем саммите.
Пока не подтверждено, на каком дипломатическом уровне каждая страна будет представлена на онлайн-встрече. Однако, как сообщили источники Politico, на ней будет несколько лидеров.
Представитель Еврокомиссии заявил, что попытки Франции наладить отношения с Китаем — «хорошая инициатива», но реализуется «в неправильном формате». «G7 воспринимается отнюдь не как нейтральная сторона. Китай был бы рад, если бы “Большая семерка” смягчила свою риторику, но не за счет признания того, что [перепроизводство] — это проблема», — сказал он.
Изначально встречу лидеров «Большой семерки» планировалось провести с 14 по 16 июня. Однако из-за того, что на 14 июня выпадает турнир UFC в честь 80-летия Трампа, Париж перенес встречу на 15−17 июня.
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