NYT узнала о крушении вертолета ВС США Apache в районе Ормузского пролива

Американский боевой вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, члены экипажа выжили, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По словам одного из собеседников газеты, пожелавшего остаться анонимным, неизвестно, был ли вертолет сбит иранскими силами или вышел из строя из-за технической неисправности. Он добавил, что инцидент расследуется.
AH-64 Apache — основной ударный вертолет армии США и стран НАТО, созданный для уничтожения бронетехники, подавления систем ПВО и поддержки наземных сил в любую погоду. Оснащен мощной броней, высокоточными ракетами и 30-мм автоматической пушкой; экипаж управляет огнем с помощью нашлемных систем целеуказания.
NYT отмечает, что вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 «Reaper», а также истребители F/A-18 и F-35 использовались ВС США в рамках кампании, направленной на то, чтобы помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив.
По данным источников издания, крушение произошло в понедельник, 8 июня. Газета отмечает, что это первый случай потери Apache с начала конфликта.
Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что пилоты «в порядке», и пообещал, что отчет об инциденте будет представлен 9 июня.
Ранее американский лидер заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель. «Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему одержим победу в ближайшие две недели, когда объявим о полной победе», — сказал он.
В мае исследовательская служба конгресса США сообщила, что за время операции против Ирана военные США потеряли в общей сложности 42 военных летательных аппарата, включая самолеты, вертолеты и дроны.
В конце апреля Пентагон сообщал, что США потратили на военную операцию против Ирана $25 млрд. Большинство средств ушло на боеприпасы.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами. Тогда США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Трамп назвал это «ласковым пинком», а Иран счел нарушением перемирия.
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