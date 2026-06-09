NYT узнала о крушении вертолета ВС США Apache в районе Ормузского пролива

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами. Тогда США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Трамп назвал это «ласковым пинком», а Иран счел нарушением перемирия.