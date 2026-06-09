Трамп подтвердил крушение вертолета ВВС США в районе Ормузского пролива

О крушении американского вертолета AH-64 Apache сегодня сообщала газета The New York Times. По ее данным, два члена экипажа были спасены. NYT отмечала, что с начала боевых действий 28 февраля этот инцидент — первый случай потери Apache. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.