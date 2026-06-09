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Трамп подтвердил крушение вертолета ВВС США в районе Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский военный вертолет разбился в районе Ормузского пролива. По его словам, никто из военнослужащих не пострадал.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский военный вертолет разбился в районе Ормузского пролива. По его словам, никто из военнослужащих не пострадал.

«Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра. Но пилоты в порядке», — сказал господин Трамп журналистам.

О крушении американского вертолета AH-64 Apache сегодня сообщала газета The New York Times. По ее данным, два члена экипажа были спасены. NYT отмечала, что с начала боевых действий 28 февраля этот инцидент — первый случай потери Apache. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

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