Небензя объяснил невозможность переговоров с Украиной «хамством» Киева

Переговоры между Москвой и Киевом, в том числе на высшем уровне, невозможны до тех пор, пока украинская сторона использует «язык хамства и ультиматумов», заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
«До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится», — сказал он на заседании Совбеза ООН.
4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта и выразил мнение, что стороны могли бы провести переговоры на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира.
Путин во время выступления на ПМЭФ назвал обращение Зеленского письмом с «элементами хамства». Он добавил, что пока не видит смысла во встрече с украинским лидером.
В своем выступлении 8 июня Небензя также назвал письмо «неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта».
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