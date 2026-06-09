Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя объяснил невозможность переговоров с Украиной «хамством» Киева

Переговоры между Москвой и Киевом, в том числе на высшем уровне, невозможны до тех пор, пока украинская сторона использует «язык хамства и ультиматумов», заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Источник: РБК

Переговоры между Москвой и Киевом, в том числе на высшем уровне, невозможны до тех пор, пока украинская сторона использует «язык хамства и ультиматумов», заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта и выразил мнение, что стороны могли бы провести переговоры на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира.

Путин во время выступления на ПМЭФ назвал обращение Зеленского письмом с «элементами хамства». Он добавил, что пока не видит смысла во встрече с украинским лидером.

В своем выступлении 8 июня Небензя также назвал письмо «неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше