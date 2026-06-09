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Ким Чен Ын заявил о готовности вывести отношения с КНР на новый уровень

Ким Чен Ын заявил, что «нерушимая дружба и единство между Пхеньяном и Пекином, скрепленные кровью, являются самым мощным стратегическим активом». Также он указал на готовность дальше развивать взаимоотношения между странами.

Источник: РБК

КНДР готова вывести дружественные отношения с Китаем на новый уровень. Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын в ходе приема с председателем Китая Си Цзиньпином, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын, председатель государственных дел КНДР, в ходе исторической встречи с председателем КНР товарищем Си Цзиньпином заявил о полной готовности поднять дружественные отношения между двумя странами на качественно новую, более высокую ступень», — говорится в материале.

Также лидер КНДР подчеркнул, что «нерушимая дружба и единство между Пхеньяном и Пекином, скрепленные кровью, являются самым мощным стратегическим активом». В ходе своей речи Ким Чен Ын указал на готовность дальше развивать взаимоотношения между странами, которые «вступят в блестящую эпоху всестороннего процветания».

Си Цзиньпин, в свою очередь, выдвинул четыре предложения о развитии отношений между странами. В первую очередь он призвал поддерживать контакты на самом высоком уровне, придерживаться цели служения на благо народа, придерживаться взгляда на передачу «традиций дружбы и скрепления уз, связывающих сердца народов», а также твердо придерживаться концепции «честности и справедливости», передает агентство «Синьхуа».

В ходе беседы стороны также обменялись опытом партийного и государственного строительства, обсудили «важные вопросы» для укрепления отношений и договорились провести памятные мероприятия в честь 65-й годовщины подписания Договора о дружбе.

Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом накануне, 8 июня. Его визит продлится два дня, 8−9 июня.

В конце мая южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что разведка получила сведения, указывающие на подготовку визита китайского лидера в Пхеньян.

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