Ким Чен Ын заявил о готовности вывести отношения с КНР на новый уровень

КНДР готова вывести дружественные отношения с Китаем на новый уровень. Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын в ходе приема с председателем Китая Си Цзиньпином, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын, председатель государственных дел КНДР, в ходе исторической встречи с председателем КНР товарищем Си Цзиньпином заявил о полной готовности поднять дружественные отношения между двумя странами на качественно новую, более высокую ступень», — говорится в материале.
Также лидер КНДР подчеркнул, что «нерушимая дружба и единство между Пхеньяном и Пекином, скрепленные кровью, являются самым мощным стратегическим активом». В ходе своей речи Ким Чен Ын указал на готовность дальше развивать взаимоотношения между странами, которые «вступят в блестящую эпоху всестороннего процветания».
Си Цзиньпин, в свою очередь, выдвинул четыре предложения о развитии отношений между странами. В первую очередь он призвал поддерживать контакты на самом высоком уровне, придерживаться цели служения на благо народа, придерживаться взгляда на передачу «традиций дружбы и скрепления уз, связывающих сердца народов», а также твердо придерживаться концепции «честности и справедливости», передает агентство «Синьхуа».
В ходе беседы стороны также обменялись опытом партийного и государственного строительства, обсудили «важные вопросы» для укрепления отношений и договорились провести памятные мероприятия в честь 65-й годовщины подписания Договора о дружбе.
Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом накануне, 8 июня. Его визит продлится два дня, 8−9 июня.
В конце мая южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что разведка получила сведения, указывающие на подготовку визита китайского лидера в Пхеньян.
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