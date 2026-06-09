Ким Чен Ын заявил о готовности вывести отношения с КНР на новый уровень

Си Цзиньпин, в свою очередь, выдвинул четыре предложения о развитии отношений между странами. В первую очередь он призвал поддерживать контакты на самом высоком уровне, придерживаться цели служения на благо народа, придерживаться взгляда на передачу «традиций дружбы и скрепления уз, связывающих сердца народов», а также твердо придерживаться концепции «честности и справедливости», передает агентство «Синьхуа».