В США заметили подсказку о конструкции секретного F-47

По данным издания, внутри эмблемы F-47 с изображением жар-птицы можно увидеть преувеличенный контур, похожий на предполагаемую схему демонстрационного образца Boeing по программе NGAD. Речь идет о самолете, который, как утверждает TWZ, мог попасть на видео Project Fear возле секретной базы ВВС США «Зона 51» в Неваде.